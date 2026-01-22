Comienza la reunión entre Putin y Witkoff en el Kremlin

Moscú, 22 ene (EFE).- La reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner, ha comenzado en el Kremlin, donde se abordará el plan de paz estadounidense para Ucrania.

Este es el primer encuentro desde el pasado 2 de diciembre entre Putin y los representantes estadounidenses, que llegaron a Moscú procedentes de Davos, donde este jueves se reunieron los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski. EFE

