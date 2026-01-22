Comienza la reunión entre Putin y Witkoff en el Kremlin

3 minutos

Moscú, 22 ene (EFE).- La reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner, ha comenzado en el Kremlin, donde se abordará el plan de paz estadounidense para Ucrania.

Este es el primer encuentro desde el pasado 2 de diciembre entre Putin y los representantes estadounidenses, que llegaron a Moscú procedentes de la ciudad suiza de Davos, donde este jueves se reunieron durante casi una hora los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski.

En las imágenes ofrecidas por la televisión se ve cómo Putin da un apretón de manos a Witkoff y a Kushner, que llegaron a la sala de reuniones acompañados de un intérprete.

Por parte rusa, están presentes en la cita el asesor de política internacional, Yuri Ushakov, y el emisario económico del Kremlin y principal contacto con EE.UU., Kiril Dmítriev.

Putin también adelantó esta mañana su intención de abordar también con sus interlocutores la iniciativa de la Junta de la Paz para Gaza al recibir al líder palestino, Mahmud Abás, al que propuso una ayuda de mil millones de dólares de activos rusos congelados en EE.UU.

La reunión del Kremlin se centrará en el plan de paz estadounidense y en los cambios introducidos desde finales de diciembre y en los últimos días tanto en Florida como en el marco del Foro de Davos por Kiev y sus aliados europeos.

La cita entre Putin y los representantes estadounidenses será la primera de este año -la última tuvo lugar el 2 de diciembre- y la séptima desde el retorno de Trump a la Casa Blanca hace un año.

Witkoff y Kushner, yerno de Trump, llegaron a la capital rusa procedentes de Davos, donde mantuvieron consultas con la delegación ucraniana y con el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev.

«Pienso que nos queda solamente una cuestión; hemos hablado repetidamente sobre ella y creo que tiene solución. Si ambas partes quieren resolverla, se resolverá», dijo Witkoff durante un panel dedicado a Ucrania.

El encuentro en el Kremlin tiene lugar después de una positiva reunión hoy entre Trump y Zelenski, al que recientemente había acusado de ser el mayor obstáculo para la paz.

«Tuve una reunión muy buena con Zelenski. Todo el mundo quiere que la guerra termine», dijo este jueves en Davos, donde el miércoles aseguró que si ambos bandos no aceptaban el plan de paz estadounidense serían «unos estúpidos».

El actual proceso de paz se aceleró cuando EE.UU. presentó en noviembre pasado un plan que la prensa occidental considera que fue consensuado con Moscú y que posteriormente, al ser considerado excesivamente prorruso, fue modificado por Kiev y sus aliados europeos.

Los principales escollos siguen siendo la cuestión territorial y las garantías de seguridad para que Ucrania no vuelva a ser atacada por su vecino.

Witkoff aseguró que tras las consultas con el Kremlin viajará a Emiratos Árabes Unidos para continuar las negociaciones a tres bandas con rusos y ucranianos sobre los aspectos técnicos de la implementación del futuro acuerdo de paz. EFE

mos/fpa

(foto)(vídeo)