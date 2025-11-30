Comienza la reunión entre representantes ucranianos y estadounidenses sobre el plan de paz

Berlín, 30 nov (EFE).- El secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, responsable de las negociaciones sobre el plan de paz para la guerra ruso-ucraniana, informó este domingo del inicio del encuentro en Estados Unidos entre los enviados de Kiev y los representantes de estadounidenses.

«El encuentro entre la delegación ucraniana y el lado estadounidense sobre los pasos a dar para lograr una paz justa ha comenzado en Estados Unidos», escribió en su cuenta de X Umérov, quien dijo estar en contacto permanente con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

