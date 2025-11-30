Comienza la reunión entre representantes ucranianos y estadounidenses sobre el plan de paz

3 minutos

(Actualiza con información sobre la publicación de Umérov, que acompañó de una imagen, y las reuniones en Ginebra)

Berlín, 30 nov (EFE).- El secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, responsable de las negociaciones sobre el plan de paz para la guerra ruso-ucraniana, informó este domingo del inicio del encuentro en Estados Unidos entre los enviados de Kiev y los representantes estadounidenses.

«El encuentro entre la delegación ucraniana y el lado estadounidense sobre los pasos a dar para lograr una paz justa ha comenzado en Estados Unidos», escribió en su cuenta de X Umérov, quien dijo estar en contacto permanente con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Tenemos órdenes y prioridades claras: salvaguardar los intereses ucranianos, asegurar un diálogo sustancial y avanzar sobre la base de los progresos logrados en Ginebra», abundó Umérov, que viajó la víspera a Estados Unidos al frente de la delegación de Ucrania para continuar los trabajos sobre los puntos del plan de paz ya abordados en Suiza hace una semana.

«Estamos trabajando para asegurar una paz real y fiable para Ucrania, con garantías de seguridad a largo plazo», precisó Umérov, quien en su mensaje apuntó que informará al presidente ucraniano sobre las conclusiones de las reuniones que se produzcan este domingo.

En la publicación de X, Umérov publicó junto a su mensaje una foto de la reunión, en la se podía ver a ambas delegaciones sentadas, frente a frente.

Ante Umérov se encontraban, entre otros, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

La víspera, Zelenski señaló sobre las negociaciones que «la tarea está clara: rápida y de manera significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra».

«Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos», abundó Zelenski.

La visita de la delegación que lidera Umérov en Florida (Estados Unidos) se da en un contexto en el que Kiev espera, entre otras cosas, poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Kiev quiere que ambos líderes aborden los detalles más importantes del acuerdo marco negociado entre emisarios en Ginebra para poner fin a la guerra.

En esa ciudad suiza, ucranianos y estadounidenses abordaron el plan de 28 puntos con los que pacificar el conflicto ruso-ucraniano, de cuyo inicio con la invasión de Rusia contra Ucrania se cumplirán cuatro años el próximo febrero.

Al término de los contactos de Ginebra, el pasado domingo, ambas partes acordaron mantener el trabajo sobre un borrador de un plan de paz a partir del documento de 28 puntos inicialmente presentado por Estados Unidos. EFE

