Comienza la reunión entre representantes ucranianos y estadounidenses sobre el plan de paz

4 minutos

(Actualiza con declaraciones de Umérov sobre el encuentro y precisa la composición de la delegación)

Berlín, 30 nov (EFE).- El secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, responsable de las negociaciones sobre el plan de paz para la guerra ruso-ucraniana, informó este domingo del inicio del encuentro en Estados Unidos entre los enviados de Kiev y los representantes estadounidenses.

«El encuentro entre la delegación ucraniana y el lado estadounidense sobre los pasos a dar para lograr una paz justa ha comenzado en Estados Unidos», escribió en su cuenta de X Umérov, quien dijo estar en contacto permanente con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Tenemos órdenes y prioridades claras: salvaguardar los intereses ucranianos, asegurar un diálogo sustancial y avanzar sobre la base de los progresos logrados en Ginebra», abundó Umérov, que viajó la víspera a Estados Unidos al frente de la delegación de Ucrania para continuar los trabajos sobre los puntos del plan de paz ya abordados en Suiza hace una semana.

«Estamos trabajando para asegurar una paz real y fiable para Ucrania, con garantías de seguridad a largo plazo», precisó Umérov, quien en su mensaje apuntó que informará al presidente ucraniano sobre las conclusiones de las reuniones que se produzcan este domingo.

En la publicación de X, Umérov publicó junto a su mensaje una foto de la reunión, en la se podía ver a ambas delegaciones sentadas, frente a frente.

Ante Umérov se encontraban, entre otros, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Umérov frente a Rubio

Según recogió la agencia ucraniana Ukrinform, la delegación ucraniana la componen, junto a Umérov, entre otros, el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguí Kilitsia, la embajadora de Kiev en Estados Unidos, Olga Stefanishina, y el subdirector de la Dirección de Desarrollo Militar del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadím Skibitsky.

En el lado estadounidense, además de Rubio, figuran el enviado especial de Trump Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, entre otros.

En unas declaraciones recogidas por Ukrinform, Umérov sostuvo que las partes abordan actualmente «el futuro, la seguridad, la prevención de una nueva agresión contra Ucrania, la prosperidad» del país invadido por Rusia.

«Estamos agradecidos por los esfuerzos de Estados Unidos y su equipo que nos está ayudando», afirmó el responsable de la delegación de Kiev.

«Hemos estado trabajando con Estados Unidos los últimos diez meses, manteniendo reuniones y haciendo avances significativos. Estoy agradecido al superequipo del presidente (Donald Trump) por apoyarnos», abundó.

Continuar el trabajo de Ginebra

La víspera, Zelenski señaló sobre las negociaciones que «la tarea está clara: rápida y de manera significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra».

«Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos», abundó Zelenski.

La visita de la delegación que lidera Umérov en Florida (Estados Unidos) se da en un contexto en el que Kiev espera, entre otras cosas, poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente estadounidense.

Kiev quiere que ambos líderes aborden los detalles más importantes del acuerdo marco negociado entre emisarios en Ginebra para poner fin a la guerra.

En esa ciudad suiza, ucranianos y estadounidenses abordaron el plan de 28 puntos con los que pacificar el conflicto ruso-ucraniano, de cuyo inicio con la invasión de Rusia contra Ucrania se cumplirán cuatro años el próximo febrero.

Al término de los contactos de Ginebra, el pasado domingo, ambas partes acordaron mantener el trabajo sobre un borrador de un plan de paz a partir del documento de 28 puntos inicialmente presentado por Estados Unidos. EFE

smm/jlp/lar