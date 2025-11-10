Comienza mañana el juicio al exministro cubano Gil, acusado de corrupción y espionaje

La Habana, 10 nov (EFE).- El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba juzgará a partir de este martes al ex vice primer ministro y exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, acusado de varios delitos de corrupción y espionaje.

El TSP informó en un comunicado de que a la vista oral podrán asistir exclusivamente «las partes y las personas autorizadas por el tribunal», alegando «razones de Seguridad Nacional».

«En cumplimiento del debido proceso, los abogados y el acusado han tenido acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía y entregaron las conclusiones de la Defensa», concluye la nota del tribunal. EFE

