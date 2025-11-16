Comienza referéndum en Ecuador sobre Asamblea Constituyente y bases militares extranjeras

Quito, 16 nov (EFE).- La votación en Ecuador para el referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa comenzó este domingo con más de 13,9 millones de ecuatorianos llamados a las urnas para responder a cuatro preguntas, entre ellas la de establecer una Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución y la de permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras.

Las otras dos preguntas propuestas por Noboa contemplan la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes, y la eliminación de la financiación pública a partidos políticos, de modo que solo puedan financiarse con recursos privados.

Para responder ‘Sí’ o ‘No’ a estas preguntas se habilitaron un total de 4.463 centros de votación, que en territorio ecuatoriano comenzaron a abrir sus puertas desde las 7.00 hora local (12.00 GMT) y permanecerán abiertos durante diez horas hasta las 17.00 (22.00 GMT), momento en el que cerrarán y comenzará el escrutinio. EFE

