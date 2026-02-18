Comienza segunda y última jornada de negociaciones de paz para Ucrania en Ginebra

1 minuto

Ginebra, 18 feb (EFE).- Delegaciones de Rusia y Ucrania iniciaron este miércoles, con la mediación de Estados Unidos, su segunda jornada de negociaciones en Ginebra con el objetivo de poner fin a la guerra que ambos se libran desde hace casi cuatro años, según confirmó una fuente diplomática rusa.

La delegación rusa llegó algunos minutos después de las 09.00, hora local, al hotel donde tienen lugar las reuniones, y allí se encontraron con las delegaciones ucraniana y estadounidense, alojadas en ese mismo recinto.

En la víspera, Ucrania confirmó que se abordaron los aspectos políticos y militares de este conflicto en el primer día de reuniones, y que hoy se continuarán desarrollando ambos temas. EFE

