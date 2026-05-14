Comienza una nueva ronda de contactos entre Israel y el Líbano en medio de nuevos ataques

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Washington, 14 may (EFE).- Representantes de Israel y el Líbano iniciaron este jueves una tercera ronda de negociaciones de paz en Washington, que se extenderá durante dos días, después de que Beirut advirtiera de que la continuación de los ataques israelíes socava los esfuerzos fortalecer el alto el fuego entre ambos países.

Un alto cargo del Departamento de Estado confirmó a EFE que las conversaciones ya comenzaron.

La delegación libanesa está formada por la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam, mientras que del lado israelí están el embajador Yechiel Leiter y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin.

Estados Unidos, que ejerce de mediador, está representado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; el embajador en Israel, Mike Huckabee, y el embajador en el Líbano, Michel Issa.

Israel y El Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, han celebrado hasta ahora en la capital estadounidense dos rondas de contactos, el 14 y el 23 de abril, que sirvieron para acordar un alto el fuego en la ofensiva israelí en territorio libanés que comenzó con el inicio de la guerra de Irán.

Israel ha continuado bombardeando el territorio libanés desde la entrada en vigor de la tregua, mientras que el grupo chií Hizbulá, que no participa en las negociaciones, comenzó a atacar principalmente a las fuerzas presentes en el Líbano.

Ambos han ido intensificando sus acciones con el paso de las semanas, haciendo temer por el futuro de las conversaciones.

Al menos13 personas, la mitad de ellas niños, murieron este miércoles en bombardeos lanzados por Israel contra el sur de Líbano, donde fueron alcanzadas varias familias.

El presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió el martes, en vísperas de la nueva ronda de negociaciones, de que los ataques israelíes «erosionan los esfuerzos para consolidar el cese de hostilidades».

Entre el pasado viernes y el lunes, a Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL) detectó 1.296 proyectiles atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel y 64 trayectorias de proyectiles atribuidas a Hizbulá.

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, urgió el miércoles a que se respete el alto el fuego en el Líbano después de que se registraran varios ataques israelíes contra vehículos en la carretera que une el sur del Líbano con Beirut. EFE

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