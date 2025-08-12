The Swiss voice in the world since 1935

Comienzan ejercicios militares de Armenia y EE.UU. en medio acercamiento entre dos países

Tiflis, 12 ago (EFE).- Los ejercicios militares conjuntos armenio-estadounidenses ‘Eagle Partner 2025’ comenzaron este martes en Armenia en medio de las crecientes tensiones de este país con Rusia y su acercamiento a Estados Unidos.

Las maniobras, cuyo objetivo es aumentar el nivel de interacción y mejorar la preparación de las unidades que participan en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, se prolongarán hasta el 20 de agosto, según el Ministerio de Defensa armenio.

Se trata del tercer año consecutivo en el que Armenia realiza ejercicios militares con EE.UU., país que medió recientemente la firma del preacuerdo de paz entre Ereván y Bakú, tras más de 35 años de conflicto.

En los ejercicios participan militares de la brigada de mantenimiento de la paz de las Fuerzas Armadas de Armenia, efectivos del Ejército de los Estados Unidos en Europa y África, y la Guardia Nacional de Kansas.

Desde 2023, Ereván rechaza participar en las maniobras de la postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, debido a su distanciamiento con el bloque y Moscú tras la guerra de Nagorno Karabaj.

Armenia y Azerbaiyán difundieron este lunes el texto del tratado de paz que sus líderes autentificaron el viernes pasado en Washington, que consta de 17 puntos en los que las partes se comprometen a no emplear la fuera el uno contra el otro, renunciar a reclamaciones territoriales, respetar las fronteras comunes y no desplegar allí tropas internacionales, entre otros.EFE

