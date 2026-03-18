Comienzan las negociaciones presenciales entre EE.UU. y México para renovar el T-MEC

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Washington, 18 mar (EFE).- Estados Unidos y México comenzaron este miércoles en Washington las negociaciones presenciales para la revisión del acuerdo de libre comercio T-MEC, que también incluye a Canadá, un proceso incierto por la guerra arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, viajó a la capital estadounidense para reunirse, por separado, con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer, y con el secretario de Comercio del Gobierno de Trump, Howard Lutnick.

«Sostuvimos conversaciones con el embajador Jamieson Greer, titular de USTR, y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día», explicó Ebrard en la red social X.

Este encuentro siguió a una reunión virtual celebrada el martes entre representantes de la Secretaría de Economía mexicana y de la USTR para afinar los detalles.

En los últimos meses, Ebrard ha viajado de forma recurrente a la capital estadounidense para intentar encauzar el proceso de revisión del T-MEC, un tratado que entró en vigor el 1 de julio de 2020 y que en 2026 Estados Unidos, México y Canadá deben decidir si renuevan.

El pasado 5 de marzo, la Administración estadounidense anunció un acuerdo con México y Canadá para iniciar la revisión conjunta del tratado.

El futuro del acuerdo es incierto, ya que Trump ha impuesto aranceles a sus dos vecinos, a los que acusa de facilitar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, y ha sugerido la posibilidad de dejar expirar el T-MEC y buscar acuerdos bilaterales separados con México y Canadá.

El T-MEC, que engloba el 30 % de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben decidir este año si extienden el tratado tal y como está por otros 16 años, hasta 2042, una opción considerada poco probable, o si inician un complejo proceso de revisión, para el que tendrían de plazo hasta 2036; si no lograran un acuerdo, el pacto expiraría.

El bloque comercial busca reducir su dependencia comercial de Asia, revisar las reglas de origen de los productos amparados por el tratado y reforzar las cadenas de suministro frente a las disrupciones provocadas por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, en el contexto de la guerra de Irán.

Ebrard afirmó el martes en redes sociales que el objetivo de México es garantizar la permanencia del T-MEC y la retirada de los aranceles de Trump, bajo una estrategia de «cabeza fría y firmeza». EFE

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