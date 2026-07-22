Comienzan las obras en Baviera de la que dicen será la mayor fábrica de pólvora europea

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Berlín 22 jul (EFE).- El Gobierno del estado federado de Baviera, en el sur de Alemania, se volcó este miércoles en la presentación de las obras de una fábrica de pólvora de Nitrochemie, filial de la empresa armamentística germana Rheinmetall, que las autoridades alemanas dicen que será la mayor y más moderna de Europa.

El director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Papperger, y el presidente de Baviera, el conservador Markus Söder, pasearon en la jornada de inauguración de las obras de la fábrica, situada en la población bávara de Aschau am Inn.

La nueva fábrica, que será parte de las instalaciones que tiene la filial de Rheinmetall en Aschau am Inn, generará 300 nuevos puestos de trabajo, según el Ministerio de Economía de Baviera.

«La ampliación de Nitrochemie supone una importante contribución a la capacidad de defensa de Alemania y Europa», indicó en un comunicado el titular de Economía bávaro, Hubert Aiwanger.

Según ha precisado el Ministerio de Defensa de Alemania, las nuevas instalaciones de la fábrica permitirán, una vez completadas las obras, «una escalabilidad total de la producción y una fijación de precios justa en beneficio del cliente».

De las obras en Aschau am Inn se espera que se multiplique por seis en Alemania la capacidad de producción de pólvora, material esencial para la fabricación de munición de armas ligeras, sistemas de artillería y misiles. EFE

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