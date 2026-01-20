Comienzan las obras en el autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP en 2027

3 minutos

Buenos Aires, 20 ene (EFE).- El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires dio inicio a las obras en el autódromo de la capital argentina para volver a albergar al MotoGP a partir de 2027 y con la mira puesta en poder recibir en un futuro a la Fórmula Uno, según informaron este martes fuentes oficiales.

«Con la demolición de los viejos boxes, la ciudad comenzó las obras en el autódromo Oscar y Juan Gálvez para que vuelva a ser competitivo a nivel internacional y se puedan correr grandes premios de MotoGP y Fórmula 1», informó el Gobierno capitalino en un comunicado.

El texto precisó además que se trata de la primera etapa de un plan de modernización que incluirá la construcción de 32 boxes de siete metros de frente cada uno en un edificio que tendrá espacios para áreas técnicas.

Los trabajos, que se prevé se extiendan por un año, incluirán una segunda etapa en la que se trabajará en la pista, como parte de un proyecto desarrollado en conjunto con la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke.

«La pista también será modificada para cumplir con los requerimientos del MotoGP e incluso de la Fórmula 1: pasará de los 9,5 metros de ancho actuales a 12 metros en toda su longitud, salvo en el tramo de la recta principal, que se mantendrá en 15m. Además, incorporará nuevas curvas de baja y alta velocidad, y la extensión total será de aproximadamente 4.300m, con rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 km/h», explicó el comunicado.

Además, precisó que se colocarán 3.120 metros de pianos para ajustarse a las demandas de las federaciones internacionales del automóvil (FIA) y de motociclismo (FIM) y subrayó que se ensanchará la calle de boxes, se construirá un nuevo muro de boxes y se desplegarán nuevos sistemas de semáforos y banderas electrónicas LED homologadas para ambas categorías.

El proyecto prevé además aumentar la capacidad del autódromo para poder recibir a más de 150 mil espectadores durante el fin de semana de competencia.

El Gran Premio de Argentina de MotoGP, que se disputó por última vez en Buenos Aires en 1999 y que desde 2014 tiene lugar en el autódromo de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, volverá a la capital en marzo de 2027.

En 2026, el país suramericano no albergará la competición dado que se enfocará en la remodelación del autódromo de Buenos Aires, que requerirá una importante inversión económica.

«Cada vez que corre una categoría internacional, la ciudad recibe una inversión superior a los 150 millones de dólares. Esto es trabajo para los porteños y parte de nuestro plan para seguir desarrollando el (sector) sur», expresó en el comunicado el alcalde de la ciudad, Jorge Macri. EFE

pd/gbf

(foto) (video)