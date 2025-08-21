Comisaria europea condena el ataque contra un convoy humanitario en Sudán

Bruselas, 21 ago (EFE).- La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, condenó este jueves el ataque contra tres camiones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que transportaban ayuda alimentaria en Sudán.

“Hace dos días, celebrábamos el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria. Ayer, un convoy del (PMA) fue atacado por un dron en Darfur del Norte, Sudán, mientras transportaba alimentos a comunidades que padecen hambruna”, dijo la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.

“Este es el segundo ataque en dos meses en esta zona. Esto debe acabar. Los trabajadores humanitarios no son un objetivo”, añadió Lahbib.

Al menos tres camiones del PMA que transportaban ayuda para la población de Mellit, una zona muy azotada por la hambruna en la región occidental sudanesa de Darfur, fueron el blanco de un ataque este miércoles del que las partes en conflicto se acusan mutuamente. Todos los miembros del convoy se encuentran a salvo.

Una fuente del PMA dijo a EFE bajo condición de anonimato que el convoy, compuesto por 16 camiones que transportaban «ayuda alimentaria vital» para las poblaciones más afectadas de la aldea de Alsayah, fue atacado ayer cerca de la localidad de Mellit, en el estado de Darfur Norte y escenario de una grave crisis humanitaria.

El Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se acusaron mutuamente este jueves de atacar el convoy en la castigada localidad de Mellit, controlada por los rebeldes y cerca de la estratégica ciudad de Al Fasher, el último reducto de las Fuerzas Armadas Sudanesas en Darfur. EFE

