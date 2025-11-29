Comisaria europea denuncia el ataque a un centro de salud financiado por la UE en Etiopía

1 minuto

Bruselas, 29 nov (EFE).- La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, dijo este sábado que un centro de salud financiado por la Comisión Europea (CE) había sufrido «graves daños» tras un ataque en una región de Etiopía, donde un grupo armado asesinó a 50 civiles.

«En Benishangul-Gumuz, Etiopía, un grupo armado ha asesinado a 50 civiles. Un centro de salud financiado por (la Dirección General de Protección Civil y de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, DG ECHO) también ha sufrido graves daños en este brutal ataque», anunció la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.

«Atacar a civiles e instalaciones médicas está estrictamente prohibido por el derecho internacional humanitario», añadió.

El ataque sucedió el pasado sábado, según medios locales, dejando al menos 50 víctimas mortales en su mayoría del grupo étnico Amhara. EFE

par/lab