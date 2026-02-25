Comisaria europea dice que acudió como observadora a la Junta de Paz sin implicar respaldo

Bruselas, 25 feb (EFE).- La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, afirmó este miércoles que acudió como «observadora» a la reunión de la Junta de Paz sobre Gaza en Washington la semana pasada, y dejó claro que su presencia no implica un respaldo a esa estructura impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«No se trató de un respaldo ni del resultado de la reunión ni de ninguna resolución que pudiera adoptarse o que pudiera haber sido adoptada por la Junta de miembros (…). Participé como observadora y, por lo tanto, no intervine en las deliberaciones de la conferencia», declaró Suica durante una audiencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

Suica recibió críticas de eurodiputados por haber asistido al encuentro de la Junta de Paz, que pese a estar recogida en la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es apoyada por gran parte de la comunidad internacional, entre otros motivos, por no tener en cuenta a la Autoridad Palestina.

Países como Francia o España tampoco han apoyado la presencia de Suica en esa cita.

La comisaria, que acudió por encargo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó hoy que fue la política alemana la que recibió la invitación para participar en la reunión por parte de Trump.

«Participé a petición de la presidenta y en calidad de representante de la presidenta, y está dentro de las competencias de la Comisión Europea, como representante externo de la Unión, aceptar invitaciones de este tipo como cuestión de cortesía internacional», comentó.

Así, incidió en que ella representó a Von der Leyen y no a la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, la estonia Kaja Kallas, ni a los 27 Estados miembros.

«Mi participación allí fue limitada», insistió Suica, y cifró en «dos tercios» de la conferencia el tiempo que se dedicó a hablar de Gaza y «un tercio» a las resoluciones y el reglamento de la Junta «que, para que quede claro, no respaldamos», apuntó.

Por lo tanto, aseguró que su participación «se limitó al segmento específico sobre Gaza de la reunión, y no puede interpretarse como un respaldo implícito de la Comisión, y mucho menos de la Unión, a la Junta de Paz».

Suica también recalcó que «no se asignó tiempo de intervención a los no miembros», momento que aprovechó para «hablar con los países socios que estaban allí».

«Mi presencia brindó la oportunidad de mostrar el considerable apoyo de la UE a Palestina y confirma la disposición de la Unión Europea a apoyar la recuperación y la resiliencia en Gaza», señaló.

La comisaria croata apuntó que, según su conocimiento, estaban presentes en la reunión 14 Estados miembros del total de 27.

Recordó que, el pasado lunes, el director general de la Junta de Paz, el búlgaro Nikolai Mladenov, fue invitado a participar en el Consejo de ministros comunitarios de Asuntos Exteriores en Bruselas y que hablaron con él durante dos horas: «En este momento, son los canales que hay», subrayó.

Por otra parte, Suica consideró que el grupo de donantes para Palestina impulsado en noviembre por la UE, en el que participaron sesenta socios internacionales, «es nuestra Junta de Paz».

«Tenemos previsto celebrar la próxima reunión en breve y creo que podríamos o deberíamos reflexionar sobre cómo podemos utilizarla para coordinar los esfuerzos de apoyo a Gaza», indicó. EFE

