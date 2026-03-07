Comisaria Igualdad: el caso Pelicot fue la chispa para hablar de consentimiento en Francia

Laura Zornoza

Bruselas, 7 mar (EFE).- La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, apunta a que la futura revisión de la directiva de violencia machista podría de nuevo tratar de armonizar en la UE una definición de violación basada en el consentimiento, algo que a su juicio en Francia sólo ha sido posible gracias a la «chispa» que prendió el caso de Gisèle Pelicot.

En una entrevista con EFE con motivo del 8 de marzo, Lahbib se mostró confiada en que cada vez más países estén repensando cómo definen la violación en sus códigos penales para pasar de un modelo basado en el uso de la fuerza por parte del agresor a uno que se rija por la ausencia de consentimiento por parte de la víctima, que es el que usan países como España.

Bruselas y el Parlamento Europeo presionaron para que esta definición fuese vinculante en toda la UE en 2024, pero Francia y Alemania encabezaron la oposición por reticencias a lo que consideran injerencias comunitarias en la responsabilidad de cada país de decidir su ordenamiento jurídico.

«Pero desde entonces la situación ha cambiado la forma de pensar de muchos Estados miembros», asegura Lahbib. «El caso Pelicot en Francia fue la chispa, claramente, y ha cambiado completamente su punto de vista, porque en este caso específico no hubo ni un rechazo ni un consentimiento, ella estaba drogada», añade.

La Asamblea Nacional francesa aprobó a finales de 2025 incluir la noción de «consentimiento» en toda relación sexual para determinar si una persona es víctima de violación tras el mediático caso Pelicot.

«Muchos países están ahora cambiando de idea y saben que tenemos que trabajar en la noción del consentimiento», dijo Lahbib.

La comisaria de Igualdad explicó que sus servicios planean elaborar un «mapa» con la legislación sobre agresiones sexuales en cada Estado miembro para entender cómo aplica cada uno la noción del consentimiento, así como invertir más en educación para que cale la idea de que una relación sexual que no es plenamente consentida es una violación.

De cara al final de la legislatura, Lahbib asegura que la Comisión Europea «no excluye» presentar una propuesta de revisión de la directiva de violencia machista que, de nuevo, insista en europeizar esta definición de la violación y las sanciones penales mínimas asociadas.

Si esta cuestión vuelve a ponerse sobre la mesa, la comisaria tendrá que negociarlo con un Parlamento Europeo más escorado a la derecha pero en el que, dice, aún se pueden encontrar mayorías favorables a seguir avanzando en los derechos de las mujeres.

Para la comisaria belga, el 8 de marzo debe ser un «día para celebrar lo que se ha logrado y mirar hacia delante para lo que está por venir», retos que Bruselas plasmó esta semana en su estrategia de igualdad de género hasta 2030.

En ella, el Ejecutivo comunitario se propone poner el foco en tendencias más recientes y obstáculos en la lucha por la igualdad que, avisa, suponen «un paso atrás en la democracia».

«Las mujeres en redes sociales están mucho más expuestas que los hombres. Si se les intenta expulsar de las redes, desaparecen de esta plataforma moderna y entonces no consiguen tener puestos políticos y la consecuencia directa es un parlamento con una menor proporción de mujeres y que la legislación no sea inclusiva. La desigualdad está realmente infiltrada en todo el sistema», advierte.

Se trata de un fenómeno que «no es aleatorio» sino que «está bien organizado y bien financiado», con datos que revelan que «al menos mil millones de euros se han invertido en campañas antigénero entre 2019 y 2023», explica Lahbib.

Otro de los retos es entender mejor las narrativas dirigidas a los hombres jóvenes para hacerles pensar que están aislados por culpa de las mujeres y llevarles a desarrollar un odio a las mujeres que, según señala la comisaria, puede empezar desde edades muy tempranas y a través de, por ejemplo, los videojuegos.

La Comisión está también investigando a la red social X por la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento a través de su inteligencia artificial, Grok, y examinará si la compañía, propiedad del magnate Elon Musk, cumple con las obligaciones de las leyes digitales europeas.

«Estamos tratando de infiltrarnos en todas estas tendencias preocupantes», asegura la comisaria, que añade que el objetivo es abordarlas antes de que se conviertan en un problema con un mayor papel para los hombres en sectores en los que están infrarrepresentados, como el sector de la salud -igual que se intenta que cada vez haya más niñas en la ciencia e investigación- para frenar estereotipos dañinos. EFE

