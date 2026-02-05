Comisaria UE responde a Musk: «Elon, tienes razón: el dinero no compra la felicidad»

Bruselas, 5 feb (EFE).- La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, respondió este jueves a un mensaje de Elon Musk en la red social X en el que el magnate estadounidense decía que «el dinero no puede comprar la felicidad», a lo que la comisaria afeó el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).

«Quien dijo que ‘el dinero no puede comprar la felicidad’ realmente sabía de lo que estaba hablando», comentó el magnate estadounidense en un propia red social.

«Elon, tienes razón: el dinero no compra la felicidad. Pero sí puede comprar comida, agua y medicinas para niños hambrientos. Por eso la UE se enorgullece de ser el principal donante humanitario del mundo. Más de 1.900 millones de euros solo este año. ¡Es hora de revertir los recortes de USAID!», le respondió Lahbib.

El pasado mes de julio, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, cerró definitivamente USAID, creada en 1961 y considerada durante décadas como el mayor distribuidor de ayuda humanitaria en el mundo.

La agencia estadounidense se encontraba en proceso de desmantelamiento desde febrero de 2025, cuando comenzaron los recortes del gasto público impulsados por el propio Musk y el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que dirigía.

Como consecuencia, decenas de miles de contratos de USAID se vieron afectados y la ayuda humanitaria internacional cerró el año 2025 con sus pilares reducidos a su mínima expresión. El valor de la asistencia exterior en su conjunto que resultó afectada rondó los 60.000 millones de dólares (51.500 millones de euros). EFE

