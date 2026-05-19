Comisario de Comercio de UE confía en cumplir acuerdo arancelario en plazo dado por Trump

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Berlín, 19 may (EFE).- El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, se mostró este martes confiado en que Bruselas logrará cumplir con el acuerdo comercial pactado el año pasado con Estados Unidos dentro del plazo dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que concluye el próximo 4 de julio.

«Tuvimos que explicar simplemente que en Europa para bajar los aranceles tenemos que atravesar todo el proceso legislativo y respetar el control democrático», dijo en una entrevista en un foro político organizado por la cadena alemana WDR sobre la conversación que mantuvieron Trump y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el pasado 7 de mayo.

Šefčovič aseguró que ve con «optimismo» la posibilidad de que el Parlamento Europeo (PE) dé el visto bueno de aquí a finales de junio a la bajada de aranceles para EE.UU.

«Espero que definitivamente a más tardar en junio pueda ser la votación en el pleno para que nos mantengamos de forma segura dentro del plazo de julio. Éste era el plan original», aseguró.

Además, el comisario subrayó que es innegociable que, tal y como estableció el denominado acuerdo de Turnberry cerrado por Trump y Von der Leyen en julio de 2025, los gravámenes estadounidenses para la mayoría de los productos europeos se queden en el 15 %.

«Tenemos que acabar con los socios estadounidenses en el 15 % ‘all inclusive’ (todo incluido). Ése fue el resultado de Turnberry. Tenemos que llegar a ese resultado 15 % ‘all inclusive’ para nuestros coches y otros productos», dijo.

Preguntado por las cláusulas de salvaguardia adicional que reclama el Parlamento Europeo, Šefčovič aseguró que es un procedimiento estándar en todas las regulaciones y la legislación del sector comercial incluir cláusulas de salida y que todo ello forma parte de la propuesta de la Comisión Europea.

Estas cláusulas se utilizarían si por una de las partes llegan al poder otros políticos que rechazan cumplir lo pactado, señaló.

El pasado 7 de mayo Trump habló por teléfono con Von der Leyen y le dio plazo hasta el próximo 4 de julio para que Bruselas cumpla con el acuerdo comercial pactado el año pasado.

«Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, tal como se estipuló, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé concederle plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país; de lo contrario, lamentablemente, sus aranceles se dispararían de inmediato a niveles mucho más elevados», aseguró el mandatario en un mensaje en su plataforma Truth Social.

En julio de 2025 Trump y Von der Leyen cerraron un pacto que redefine el marco arancelario y por el que Estados Unidos fija un techo de gravámenes del 15% para la gran mayoría de los productos europeos, que incluye automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera, y la UE, a cambio, elimina la mayoría de los impuestos que aún aplicaba a productos industriales estadounidenses.

El pasado 1 de mayo, Trump anunció que «la próxima semana» incrementaría al 25 % los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la UE debido al supuesto incumplimiento de lo pactado por Bruselas. EFE

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