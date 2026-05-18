Comisario de Economía de UE pide al G7 presión sobre Rusia y acabar con la guerra en Irán

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París, 18 may (EFE).- El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, llevó este lunes al G7 de Finanzas un triple mensaje: mantener la presión de las sanciones contra Rusia, poner fin rápidamente al conflicto en Irán y reforzar la cooperación internacional para corregir los desequilibrios económicos globales.

A su llegada a la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7, celebrada en París, Dombrovskis advirtió de que el encuentro tiene lugar «en un momento crítico», marcado por múltiples crisis internacionales, con las guerras en Ucrania y en Oriente Próximo e Irán en primera línea.

El comisario explicó que informará a los socios del G7 sobre el avance del paquete de apoyo financiero de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania, asegurando que la Unión Europea está «finalizando todos los documentos necesarios» para comenzar los desembolsos en junio.

No obstante, insistió en que Bruselas espera que el resto de socios del G7 «aporten también su parte» en la financiación de Kiev y advirtió que «ahora no es el momento de aliviar la presión de las sanciones contra Rusia».

«Debemos mantener el rumbo y reforzar la presión» sobre Moscú, afirmó el comisario de Economía justo antes de entrar a la reunión, a la que asisten Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón.

Sobre Oriente Próximo e Irán, el responsable europeo defendió la necesidad de «poner rápidamente fin al conflicto» y «abrir las vías marítimas para un paso seguro de los buques sin peajes», en alusión al estrecho de Ormuz, por donde pasaban antes del conflicto el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, así como una parte significativa de los fertilizantes.

Preguntado por la reciente volatilidad en los mercados de deuda, el comisario evitó hacer comentarios y se limitó a señalar que «la Comisión Europea no comenta movimientos de mercado». EFE

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