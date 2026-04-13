Comisario de Energía pide no hacer la «tontería» de bajar impuestos a combustibles fósiles

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Bruselas, 13 abr (EFE).- El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, describió este lunes la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio como «una gran oportunidad» para avanzar en la descarbonización, y pidió a los Veintisiete no hacer la «tontería» de bajar impuestos a los combustibles fósiles en vez de a la electricidad.

«Seríamos estúpidos si no explotamos la situación», dijo Jorgensen en el evento «Electrificar Europa», promovido por la Alianza Global de renovables y por la Alianza de Electrificación, con apoyo de la asociación europea de empresas eléctricas, Eurelectric, o el grupo de presión del sector eólico, WindEurope.

El socialdemócrata danés señaló que la actual crisis energética es, en muchos aspectos, peor que la de 2022 por la invasión de Rusia sobre Ucrania, pero subrayó que ahora la Unión Europea está mejor preparada.

«Si lo hacemos bien, miraremos atrás a esta crisis como un punto de inflexión», afirmó Jorgensen quien insistió en que apostar por la electrificación es también luchar contra el cambio climático, bajar los precios de la energía y adquirir seguridad.

En la misma línea, el presidente de la Alianza Global de Renovables, Ben Backwell, aseguró que los tecnologías de generación verde están en un momento en el que se puede «marcar la diferencia».

«No es el momento de dar marcha atrás», declaró Blackwell, quien agregó que «muchas personas y bancos de inversión han ganado mucho, mucho dinero en las últimas semanas» gracias al «conflicto, la volatilidad y la escasez». EFE

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