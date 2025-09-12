Comisario de Transporte escuchará a Bustinduy la próxima semana, tras quejas del ministro

Bruselas, 12 sep (EFE).- El comisario europeo de Transporte, el griego Apostolos Tzitzikostas, mantendrá una videoconferencia la próxima semana con el ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, quien había dicho estar «asombrado» al ver que el alto responsable comunitario recibiría al consejero delegado de Ryanair, Micahel O’Leary, antes que a él.

«La reunión con el consejero delegado de Ryanair fue solicitada (por Ryanair) antes del verano. El ministro español de Consumo dirigió una carta al comisario Tzitzikostas el 10 de septiembre. El comisario hablará con él por videollamada la próxima semana», indicaron a EFE fuentes comunitarias.

Las mismas fuentes agregaron que la fecha «prevista» para esa reunión telemática es el martes 16 de septiembre.

Las explicaciones de la Comisión llegan después de que Tzitzikostas recibiera este viernes al máximo responsable de Ryanair, quien protagoniza un duro sonado enfrentamiento con las autoridades españolas, y Bustinduy criticó públicamente esa circunstancia.

«Me sorprende que el Comisario de Transportes reciba antes al magnate de Ryanair que al Gobierno de España», dijo el ministro ayer, jueves, en declaraciones a los medios después de que Tzitzikostas no haya respondido a sus peticiones para reunirse con él en el último año.

El empresario irlandés calificó de «ministro loco comunista» a Bustinduy el pasado enero por la multa de 107 millones de euros impuesta poco antes a su aerolínea por no permitir a los pasajeros embarcar gratuitamente con una maleta de mano, entre otros puntos.

Ryanair, que ha recurrido la sanción en los tribunales, acusa además de monopolio al gestor aeroportuario español Aena.

Tras recortar un millón de asientos en España el próximo invierno, que se suman a las 800.000 eliminadas en la temporada de verano, en una entrevista con el Financial Times este viernes ha amenazado con recortar otro millón más de billetes en España si Aena no baja las tasas.

El Ministerio de Transportes ha reiterado este viernes a la aerolínea irlandesa que no atiende a chantajes y que si, tal y como ha amenazado, recorta un millón más de asientos, el hueco que deje será rellenado por otras compañías, según indicaron a EFE fuentes ministeriales.

Las fuentes comunitarias indicaron que en la reunión de este viernes entre Tzitzikostas y O’Leary no se abordó el enfrentamiento de Ryanair con las autoridades españolas.

«Hablaron sobre cuestiones relacionadas con la protección de los sobrevuelos en el contexto de las huelgas nacionales y sobre la competitividad de la industria aérea europea. También intercambiaron puntos de vista sobre las necesidades de inversión del sector», indicaron las fuentes. EFE

