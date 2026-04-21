The Swiss voice in the world since 1935

Comisario de Transporte UE avisa de consecuencias «catastróficas» si Ormuz sigue bloqueado

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 21 abr (EFE).- El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, aseguró este martes que «la única salida» a las «turbulencias» en Oriente Medio es la diplomacia y advirtió de que, sin una libertad de navegación permanente, las consecuencias serán «catastróficas».

«La única salida a esta turbulencia es la diplomacia. Sin una libertad permanente de navegación, las consecuencias serán catastróficas», dijo el comisario en rueda de prensa tras una videoconferencia con los ministros de Transporte de los países de la Unión. EFE

jaf/ahg/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR