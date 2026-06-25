Comisario europeo de Interior advierte que redes criminales son «cada vez más digitales»

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Bruselas, 25 jun (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, sostuvo este jueves que las redes criminales «se están volviendo más digitales» y advirtió que las fuerzas del orden europeas «no han evolucionado al mismo ritmo», por lo que puso en valor el nuevo mandato presentado ayer para la agencia de cooperación policial Europol.

El pasado año, Europol prestó apoyo a más de 4.000 investigaciones y contribuyó a la incautación de 2.800 millones de euros en activos de origen delictivo, tanto en efectivo como en criptomonedas, unas cifras que, a su juicio, «revelan una realidad inquietante: que las redes delictivas están cada vez más interconectadas», explicó Brunner en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, donde presentó a los eurodiputados la nueva estrategia comunitaria.

«Se están volviendo más digitales, más sofisticadas y también más complejas», apuntó.

El político austríaco sostuvo que han escuchado «a ministros, a agentes de policía, a jefes de policía, a investigadores, y también a agentes de primera línea» para elaborar este nuevo mandato, que contempla un aumento de casi el doble tanto de presupuesto como de personal durante el próximo Marco Financiero Plurianual (MPF) 2028-2034.

También recordó que Europol «se vuelve indispensable» para la colaboración entre Estados miembros, pero «no sustituyendo a las autoridades nacionales» ni «haciéndose cargo de las investigaciones».

«La función de Europol es ayudar a los Estados miembros, identificar conexiones que, de otro modo, permanecerían ocultas, y también reforzar la cooperación operativa en toda la Unión Europea», explicó Brunner.

De cara al próximo MFP, el Ejecutivo comunitario pretende casi doblar el presupuesto de Europol, que pasará de los 1.900 millones de euros de la actualidad a en torno a 3.000 millones, aumento que también se verá reflejado en su personal que irá de los 1.226 trabajadores actuales a más de 2.000, según informó un funcionario comunitario.

«La información estaba ahí. Lo que faltaba era la capacidad de Europol para procesar y aprovechar plenamente la información con arreglo a sus normas actuales», aseveró Brunner.

Además, reconoció que existe «margen de mejora» en lo que respecta a la cantidad de información y a las posibilidades de aplicación de la ley, así como a la cantidad de información que llega a Europol, porque el intercambio «requiere un gran esfuerzo adicional».

Con el nuevo mandato, la Comisión buscará un intercambio de información «más eficiente y seguro» que permita la colaboración en tiempo real en las investigaciones con una nube «segura, escalable y soberana», así como un espacio común de datos policiales.

«Cuando Europa invierte en su soberanía tecnológica y digital, debemos hacer lo mismo, por supuesto, también en materia de seguridad», dijo el responsable comunitario de Interior. EFE

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