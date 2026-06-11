Comisario UE de Migraciones sobre la regularización española: «No envía una buena señal»

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Bruselas, 11 jun (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, sostuvo este jueves que «la señal» que envía la regularización de cerca de medio millón de migrantes indocumentados aprobada en enero por el Gobierno español «no es buena», aunque reconoció que el caso de España es «particular».

«La señal general no es buena. Entiendo la situación particular de España, ya que el 80 % de esas personas proceden, de hecho, de América Latina. Hablan el mismo idioma y comparten parte de su cultura. Esta política es un ámbito de competencia de los Estados miembros.», dijo Brunner en una entrevista en grupo en la que participó EFE, al ser preguntado por la regularización. EFE

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