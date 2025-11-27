Comisario UE habla con ministro chino Comercio sobre control a exportación tierras raras

1 minuto

Bruselas, 27 nov (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, habló este jueves por teléfono con el ministro chino del ramo, Wang Wentao, sobre los controles de China a las exportaciones de tierras raras, para los que Bruselas pide un régimen general de licencias.

“Una llamada constructiva con el ministro Wang Wentao sobre los controles a la exportación para apoyar el acceso de la industria de la Unión Europea a las tierras raras”, indicó Sefcovic en un mensaje en redes sociales.

El comisario eslovaco agregó que su principal prioridad es que se establezca un “régimen general de licencias”, que consideró “clave para la estabilidad y la previsibilidad”.

“Estamos avanzando bien y trabajando sin descanso para obtener un resultado positivo”, concluyó.

Las autoridades chinas han suspendido a nivel mundial durante un año los controles a la exportación de elementos de tierras raras tras un acuerdo entre Estados Unidos y Pekín.

Los ministros de Comercio de la UE, que se reunieron en un Consejo el lunes, señalaron entonces que la suspensión temporal no resolvía la vulnerabilidad subyacente.

Además, destacaron la necesidad de acelerar la diversificación de las fuentes de suministro, profundizar la cooperación con socios afines y seguir aplicando la estrategia de reducción de riesgos de la UE. EFE

rja/jug/ah