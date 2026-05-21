Comisión da luz verde al diseño del arco del triunfo de Trump en Washington

2 minutos

Washington, 21 may (EFE).- La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, conformada por aliados del presidente, Donald Trump, dio este jueves luz verde al diseño del gran arco de triunfo que el mandatario quiere construir en Washington, un paso clave para el avance del proyecto.

Los comisionados, todos designados por Trump, aprobaron el diseño pese a la fuerte oposición pública a la estructura, que forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por el mandatario para dejar su impronta en la capital estadounidense, entre ellas la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca.

«Acabamos de recibir la aprobación de (la Comisión de) Bellas Artes. Eso es fantástico», celebró Trump desde el Despacho Oval.

Preguntado por los periodistas sobre si pedirá el aval de los legisladores para continuar con el proyecto, Trump aseguró que «no necesitan nada del Congreso», ya que «el terreno es propiedad del Departamento del Interior».

Medios como The Washington Post han indicado que el arco se pretende construir mediante un contrato en vigor para el recinto de la Casa Blanca, pese a que la ubicación del futuro monumento está en terrenos gestionados por el Servicio de Parques Nacionales (NPS), donde no se aplicaría ese convenio.

El arco se erigirá en una rotonda conocida como Memorial Circle, en una de las entradas a la ciudad, entre el Monumento a Abraham Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, el principal santuario militar del país, ya en el estado de Virginia.

«Somos la única ciudad importante y grande que no tiene un arco triunfal. La gente pasa por la rotonda que sube al puente y dice: ‘¿Por qué no se ha construido algo aquí?’, añadió Trump.

Sin embargo, la altura total del monumento será inferior a la propuesta original, debido a que, aunque el arco mantiene sus 76 metros en el diseño revisado (250 pies por los 250 años de la independencia de EE.UU.), se eliminó una base incluida en versiones previas presentadas ante la Comisión de Bellas Artes.

Además, se retiraron los cuatro leones dorados concebidos originalmente para custodiar la base, a petición del organismo asesor, que argumentó que estos animales «no son originarios de Estados Unidos».

Organizaciones defensoras del patrimonio histórico han criticado el proyecto por considerar que el arco será demasiado alto y que alteraría el carácter histórico del área.

Otro organismo que supervisa los proyectos de construcción federales, la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, tiene previsto revisar el diseño propuesto para el arco el 4 de junio. EFE

lt/ygg/fpa