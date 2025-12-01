Comisión de Derechos Humanos paquistaní alerta sobre situación del exprimer ministro Khan

3 minutos

Islamabad, 1 dic (EFE).- La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) expresó este lunes su preocupación por los informes sobre las presuntas condiciones restrictivas de detención y las limitaciones a las visitas familiares del exprimer ministro Imran Khan.

Imran Khan, derrocado del poder en abril de 2021, está en prisión desde agosto de 2023 por múltiples condenas y procesos judiciales en curso, relacionados con corrupción, filtración de secretos de Estado, terrorismo y otros cargos.

“La HRCP expresa seria preocupación por los informes sobre condiciones restrictivas de detención y supuestas limitaciones a las visitas familiares del exprimer ministro Imran Khan”, publicó la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán en X este lunes.

El exmandatario y su partido, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), sostienen que todos los casos tienen motivaciones políticas. El PTI ha acusado repetidamente al Gobierno y al Ejército de perseguir a su líder, sus miembros y simpatizantes, acusaciones que ambas instituciones niegan.

A finales del mes pasado, el PTI aseguró que el exprimer ministro había permanecido seis semanas en aislamiento y que se le habían negado todas las visitas familiares. El comunicado se emitió después de que circularan rumores en medios y redes sociales sugiriendo que había sido trasladado a otro lugar.

La situación ha llevado a la HRCP y a otros activistas de derechos humanos a expresar su preocupación sobre las condiciones de Khan.

Las autoridades penitenciarias emitieron un comunicado aclarando que el exprimer ministro se encontraba en buen estado de salud y que no había sido trasladado secretamente desde la cárcel de máxima seguridad de Adiala, en la ciudad guarnición de Rawalpindi.

La Comisión de Derechos Humanos exigió una aclaración al Gobierno y la organización regular de visitas de Khan con familiares y abogados.

“Las denuncias que indican que no ha podido reunirse con sus familiares directos, asociados o asesores legales requieren una aclaración urgente, ya que el acceso regular y sin trabas a la familia inmediata y al abogado es una salvaguarda fundamental contra el aislamiento y el uso indebido del poder de detención”, añadió el HRCP.

El organismo instó al Gobierno federal y al Departamento del Interior de Punjab, que administra la prisión de Rawalpindi, a garantizar que se cumplan las protecciones constitucionales del debido proceso y los estándares internacionales de trato humano.

El sábado, Kasim Khan, hijo del exmandatario, también exigió a las autoridades penitenciarias que proporcionaran pruebas de que su padre estaba vivo y en buen estado. “En las últimas seis semanas ha permanecido en confinamiento solitario en una celda de condenados a muerte sin ningún tipo de transparencia”, publicó su hijo en su cuenta de X.

Añadió que a las hermanas de Khan se les han denegado todas las visitas pese a que existen órdenes judiciales que permiten el acceso. También aseguró que no ha habido llamadas telefónicas, ni encuentros, ni pruebas de vida, y que él y su hermano carecen de cualquier contacto con su padre. EFE

