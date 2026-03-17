Comisión de la ONU alerta ante riesgo de «represión intensificada» en Irán

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Ginebra, 17 mar (EFE).- La Comisión Internacional sobre Derechos Humanos de la ONU para Irán afirmó hoy que se mantiene atenta ante la posible represión en Irán contra quienes se atrevan a expresar opiniones contrarias a las oficiales, sobre todo en el contexto de la guerra contra Israel y Estados Unidos.

Unas protestas iniciadas a finales de diciembre por comerciantes de Teherán -superados por problemas económicos en medio de una inflación del 40 %- fue el germen de multitudinarias movilizaciones contra el gobierno en las calles del país, que fueron reprimidas con tal violencia que se produjeron miles de muertos

Teniendo en cuenta ese antecedente, la Comisión dijo que le preocupa que «la situación actual» propicie «una represión intensificada» contra quienes se atrevan a manifestar alguna oposición.

«Debido a esas prácticas del pasado, existe un riesgo cada vez mayor de que dicho patrón se repita. Y ahora mismo, dado que el Gobierno de Irán se encuentra en una situación de reacción y acorralado, obviamente tenemos motivos de sobra para preocuparnos de que ese riesgo pueda materializarse» comentó uno de los miembros de la Comisión, Max du Plessis, en una conferencia de prensa.

Al respecto aseguró que se intentan recoger todas las informaciones posibles procedentes de fuentes fidedignas, pero que se trata de una tarea difícil porque debe hacerse a distancia y debido a las restricciones de internet y del servicio telefónico.

El Gobierno de la República Islámica ha mantenido una política de no cooperación con esta Comisión y no ha autorizado la entrada al país de sus integrantes para que puedan realizar sus investigaciones en el terreno.

Du Plessis también dijo que se está intentando recoger evidencias sobre el ataque atribuido a Estados Unidos contra un colegio en la localidad iraní de Minab, en el que murieron 168 personas, más de un centenar niñas.

«El ataque a la escuela de Minab es motivo de especial preocupación, dado el número de personas afectadas, el hecho de que se trataba claramente de civiles inocentes y que ya sabemos que la gran mayoría de ellos eran estudiantes», comentó De Plessis.

En ese sentido, consideró que ahora la prioridad es garantizar que se conozca la verdad sobre lo ocurrido, comprender cuáles podrían ser las consecuencias legales y determinar a quién corresponde la responsabilidad. EFE

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