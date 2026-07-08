Comisión de la ONU exige a Israel la liberación del médico gazatí preso Hussam Abu Safiya

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Redacción Internacional, 8 jul (EFE).- Una comisión independiente de la ONU exigió a Israel la liberación «inmediata, incondicional y segura» del médico palestino Hussam Abu Saiya, quien ha sido objeto de «abusos continuados y graves» desde que fuera detenido por autoridades israelíes en diciembre de 2024.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este e Israel, afirmó este miércoles en un comunicado que hay «informes fiables» que apuntan a que Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan (norte de Gaza), ha sufrido esos abusos «continuados y graves».

Amnistía Internacional (AI) también pidió esta semana la «libertad inmediata» del doctor, porque su vida corre peligro «inminente» como consecuencia de las torturas que ha sufrido bajo custodia israelí.

La comisión ligada a la ONU, que también insta a las autoridades israelíes a que proporcionen «de inmediato»» atención médica «independiente» a Abu Safiya, pide, asimismo, la liberación de «todo el personal médico sometido a detención arbitraria por parte de Israel».

«La continuada detención arbitraria de personal médico palestino y el grave maltrato al que están sometidos constituye unas violaciones deplorables y flagrantes del derecho internacional», subrayó la comisión, creada en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Y añadió que las actuaciones de los guardias del Servicio Penitenciario de Israel hacia los palestinos generan serias preocupaciones sobre si pudieran constituir crímenes internacionales.

«El estado de salud del doctor Abu Safiya es consecuencia directa de estas acciones», abundó la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el territorio palestino ocupado.

La Comisión, recordó el comunicado, ya ha concluido en informes previos que las fuerzas de seguridad israelíes han matado, herido, detenido y maltratado gravemente y de forma «deliberada» a personal médico palestino, lo que constituye crímenes de guerra.

Además de determinar que las operaciones militares de Israel contra el personal médico formaban parte de una política destinada a «destruir el sistema sanitario de Gaza», la comisión concluyó en 2025 que Israel cometió genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza durante la guerra iniciada en octubre de 2023 tras los ataques del grupo islamista Hamás.

Aunque desde octubre del año pasado hay un alto el fuego en vigor, los ataques israelíes en el enclave palestino producen muertes diarias. EFE

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