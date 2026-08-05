Comisión de Libertades Civiles de Eurocámara aborda mañana la crisis migratoria de Ceuta

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Bruselas, 5 ago (EFE).- La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) se reunirá de forma extraordinaria mañana jueves para abordar la crisis migratoria en Ceuta después de que más de 70.000 personas cruzaran de forma irregular desde Marruecos.

La Eurocámara informó en un comunicado de la convocatoria de esta sesión, que se celebrará de 14.00 a 15.30 hora local (de 12.00 a 13.30 GMT) por vía telemática y que consistirá en un «intercambio de opiniones sobre la situación en Ceuta a finales de julio».

Al encuentro han confirmado su asistencia el comisario europeo de Asuntos de Interior e Inmigración, Magnus Brunner, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), mientras que también han sido invitados los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por su parte, fuentes del Partido Popular en la Eurocámara explicaron que la reunión tiene lugar a petición de esa formación política para abordar «la grave crisis de seguridad y migratoria registrada en Ceuta».

Según dijeron, la comisión parlamentaria «examinará la gestión de la crisis, la protección de la frontera exterior de la Unión Europea, la cooperación con Marruecos y la aplicación de la legislación europea en materia de migración y retorno».

«El éxito de la política migratoria europea depende de que cada eslabón de la cadena sea fuerte. Debemos asegurar la defensa de nuestras fronteras y garantizar retornos efectivos», señaló el presidente de LIBE, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos.

Este encuentro en LIBE precederá al debate previsto en el pleno del Parlamento Europeo sobre la situación en Ceuta en septiembre en Estrasburgo (Francia).

La cita sigue a una reunión extraordinaria de ministros de Interior de los Veintisiete el martes, convocada por videoconferencia a petición de 22 Estados miembros críticos con la gestión del Ejecutivo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de la crisis.

Los países de la UE alcanzaron un consenso en la idea de fortalecer las fronteras externas de la UE y «forjar alianzas sólidas con países terceros», así como la necesidad de «mejorar el conocimiento compartido de la situación», para lo cual propusieron «el desarrollo de sistemas de alerta temprana, como la inteligencia previa a la exploración fronteriza y la monitorización de las redes sociales», declaró Brunner al término de la reunión.

«Por el momento, Europa, creo, ha superado definitivamente esta prueba», agregó el político austríaco. EFE

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