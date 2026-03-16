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Comisión de ONU sobre Irán acusa a Israel de crimen de guerra al atacar prisión en junio

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Ginebra, 16 mar (EFE).- Una comisión internacional de derechos humanos de la ONU sobre Irán dijo este lunes que Israel cometió un crimen de guerra el pasado junio cuando -en el contexto de las hostilidades que lanzó contra Irán y que duraron doce días- «atacó intencionadamente» un objetivo civil, como fue la prisión de Evin.

En ese ataque murieron al menos ochenta personas, entre ellas ocho mujeres y un niño, precisó la presidenta de la Comisión, Sara Hossain, al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos. EFE

is/jgb

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