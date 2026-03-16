Comisión de ONU sobre Irán acusa a Israel de crimen de guerra por atacar prisión en junio

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Ginebra, 16 mar (EFE).- Una comisión internacional de derechos humanos de la ONU sobre Irán dijo este lunes que Israel cometió un crimen de guerra el pasado junio cuando -en el contexto de las hostilidades que lanzó contra Irán y que duraron doce días- «atacó intencionalmente» un objetivo civil, la prisión de Evin.

En ese ataque murieron al menos ochenta personas, entre ellas ocho mujeres y un niño, precisó la presidenta de la Comisión, Sara Hossain, al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos.

Hossain denunció que las autoridades iraníes no protegieron a los detenidos en la prisión de Evin y se negaron a revelar la suerte o el paradero de algunos detenidos trasladados desde allí, en «actos que constituyen desapariciones forzadas».

Asimismo, apuntó que tras ese periodo de conflicto armado, las ejecuciones en Irán aumentaron fuertemente y que se llegaron a registrar 1.639 únicamente en 2025, con 464 ejecuciones ocurridas inmediatamente después de que los ataques cesaran, entre julio y septiembre.

Solo en octubre, 222 personas fueron ejecutadas, lo que representó un récord mensual en los últimos 25 años.

«La principal conclusión de nuestras investigaciones es clara: la intervención militar externa no garantiza la rendición de cuentas ni aporta un cambio significativo. Por el contrario, corre el riesgo de intensificar la represión interna por parte de un Estado que recurre a medidas represivas para sofocar la disidencia», declaró Hossain.

La comisión recopila pruebas sobre la actual guerra contra Irán

En este sentido, señaló que se teme que la actual guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán pueda ocasionar nuevamente un incremento de la represión y terminar castigando a aquellos que se atreven a expresar opiniones distintas a las de la línea oficial.

Igualmente, sobre el conflicto que se está desarrollando, la Comisión señaló como preocupantes las declaraciones públicas de altos funcionarios de Estados Unidos apuntando a que «las normas de intervención» establecidas y reconocidas internacionalmente no se aplican a sus hostilidades en Irán.

«Seguimos vigilando el cumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de todas las partes en el conflicto y recopilando pruebas», advirtió Hossain.

La Comisión también se pronunció sobre la represión de las protestas ciudadanas que se iniciaron en Irán en los últimos días de 2025 y continuaron en las primeras semanas de este año, y mencionó la cifra de 7.000 posibles víctimas mortales, así como 50.000 detenidos, aunque no precisó si se tiene información de cuántos seguirían en prisión. EFE

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