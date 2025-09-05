Comisión de presupuestos del Parlamento alemán aprueba 502.500 millones de gasto para 2025

3 minutos

Berlín, 5 sep (EFE).- Tras meses de gestión presupuestaria provisional, la comisión competente del Parlamento alemán dio luz verde al presupuesto para 2025, que prevé un gasto de unos 502.500 millones de euros para el año en curso y un nuevo endeudamiento sólo en el presupuesto básico de casi 82.000 millones.

A esto hay que añadir miles de millones en créditos de los fondos especiales para el ejército y las infraestructuras, de manera que el nuevo endeudamiento previsto asciende a más de 140.000 millones.

El presupuesto para 2025, que provocó la ruptura del anterior gobierno de coalición formado por socialdemócratas, verdes y liberales, debe ser aprobado ahora en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, una vez retome sus sesiones, entre el 16 y el 19 de este mes.

En una rueda de prensa este viernes para comentar la aprobación de la comisión de presupuestos, el portavoz de política presupuestaria del grupo parlamentario conservador, Christian Haase, habló de un «un presupuesto superlativo» en cuanto al volumen y a lo que permitirá poner en marcha.

«Queremos impulsar el crecimiento, modernizar Alemania y, por supuesto, reforzar la seguridad interior y exterior», declaró, al referirse a «enormes inversiones» por 116.000 millones de euros y a los 650.000 millones que se destinarán hasta 2029 sólo a la defensa nacional y de la Alianza.

Precisó que el presupuesto de defensa aumentará gradualmente de los 90.000 millones de euros actuales a 150.000 millones, y afirmó que ese es el mejor mensaje que se le puede enviar a los adversarios de Alemania en el mundo, en cuanto a que el país vuelve a invertir en su defensa.

En términos generales, reconoció que el de 2025 es un «presupuesto inusual», con un inicio de las deliberaciones a principios de otoño pasado, su interrupción en noviembre y la ruptura de la anterior alianza de gobierno, para volver a empezar en verano desde cero, con una nueva coalición y un nuevo borrador.

El portavoz de política presupuestaria del grupo parlamentario socialdemócrata, Thorsten Rudolph, se refirió al presupuesto en su conjunto como un cambio radical que «da respuesta a los dos grandes retos», que son, dijo, la situación económica y los desafíos geopoliticos.

«Con este presupuesto conseguimos unir seguridad, crecimiento y cohesión social, pensar de forma conjunta y plasmarlo en cifras de forma conjunta, y también aplicarlo en la política. Ese es el camino correcto con el que debemos responder a este desafío», añadió.

Se refirió a las inversiones en infraestructura, que permitirán reactivar la economía y aumentar la competitividad del país, y en defensa, una señal clara de que el país cumple con sus obligaciones con la OTAN, asume responsabilidad y liderazgo en Europa y quiere ser «un pilar fiable de la arquitectura de seguridad europea», dijo. EFE

egw/cae/jgb