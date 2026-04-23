Comisión del Gobierno de Tanzania cifra en 518 los muertos en las elecciones

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Nairobi, 23 abr (EFE).- La comisión de investigación designada por la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, para investigar la violencia ocurrida alrededor de las elecciones del pasado 29 de octubre cifró este jueves en 518 los muertos, afirmando que las movilizaciones no fueron pacíficas sino «actos de violencia».

«El número total de muertes que resultaron de las elecciones generales fue 518, de las cuales 490 era hombres» y 21 niños, afirmó el juez retirado Mohamed Change Othman, jefe de la comisión, cuya imparcialidad ha sido cuestionada, según recogen medios locales.

«Lo que sucedió el 29 de octubre no fueron protestas pacíficas, sino actos de violencia», añadió, sobre unas protestas en las que, según la principal fuerza de la oposición, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), citada por Human Rights Watch (HRW), murieron hasta 1.000 personas. EFE

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