Comisión del Senado brasileño aprueba el proyecto que busca reducir la pena de Bolsonaro

2 minutos

São Paulo, 17 dic (EFE).- La Comisión de Constitución y Justicia del Senado (CCJ) aprobó este miércoles por mayoría un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

Los miembros de la CCJ apoyaron, por 17 votos a favor y 7 en contra, el texto del proyecto, que ahora pasará al plenario de la Cámara alta, con la expectativa de que sea aprobado hoy mismo.

De aprobarse sin cambios, Bolsonaro, condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, podría abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años, aunque pasado ese período aún sería obligado a dormir en la cárcel y pasar los fines de semana recluidos durante un tiempo que sería establecido por la Justicia.

Legisladores de la base oficialista criticaron el proyecto argumentando que, así como está, interfiere en sentencias ya consolidadas por la Corte Suprema y que podría beneficiar a otros condenados por delitos graves.

Sin embargo, durante el debate en la comisión se incluyó una enmienda para limitar los beneficiarios del proyecto a aquellos relacionados con los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022, como los bolsonaristas condenados por el asalto a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023.

De ser aprobado en el plenario sin cambios de fondo que requieran su regreso a la Cámara de Diputados, el texto será enviado para la sanción del presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya deslizó que podría vetarlo.

Si esto sucede, el Congreso Nacional tiene poder para derribar el veto y aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.

El proyecto en cuestión impide, entre otros puntos, que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario (2019-2022), el de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de golpe de Estado.

Por entender que se trata de tipos parecidos, se aplicaría solo la pena más grave de los dos, en este caso el de golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión y que no se sumaría a la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta ocho años de cárcel. EFE

