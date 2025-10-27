Comisión del Senado pide declarar corridas de toros sin violencia patrimonio de Paraguay

2 minutos

Asunción, 27 oct (EFE).- La Comisión de Educación y Cultura del Senado de Paraguay recomendó este lunes declarar ‘Patrimonio Tradicional y Cultural’ del país las corridas de toros o ‘torín’, como se conoce localmente a los espectáculos caracterizados por el no maltrato a los animales, informó el órgano legislativo.

La presidenta de la Comisión, la senadora Hermelinda Alvarenga, afirmó que la propuesta fue aprobada en esa instancia, tras ser presentada por su colega Líder Amarilla y representantes de la Asociación de Toreros, Humoristas y Afines de Paraguay.

«Los representantes expusieron los argumentos que sustentan la solicitud de declarar esta práctica como patrimonio cultural», detalló la Cámara Alta en un comunicado.

Además, plantearon declarar el 5 de noviembre el Día del Torero, como recuerdo de la primera reunión celebrada en 1994 para conformar esa Asociación.

Los directivos de ese gremio, que reúne a unos 250 integrantes, explicaron al diario ABC Color que ese tipo de corrida se realiza sin maltrato animal.

«Una cosa es entrar y golpear, una cosa es clavar, que estamos en contra. Hacemos un espectáculo sin maltratar al animal», afirmó, citado en la versión digital del diario, Denis Giménez, quien participó junto Estanislao Maidana del encuentro con los senadores.

En Paraguay, las fiestas con toros son espectáculos populares lúdicos en los que participan toreros aficionados que también hacen acrobacias en pequeños ruedos.

Giménez dijo que ese sector pide la protección legal para no afrontar problemas con activistas que se movilizan por la protección de los animales para impedir un ‘torín’. EFE

