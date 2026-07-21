Comisión electoral aprueba a candidatos de Rusia Unida y rechaza el registro de opositores

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Moscú, 21 jul (EFE).- La Comisión Electoral Central (CE) de Rusia aprobó este martes las listas del partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), con vistas a las elecciones legislativas de septiembre, en medio de una campaña de persecución de la oposición a la guerra en Ucrania.

La lista de RU cuenta con 390 candidatos por listas de partidos y otros 224 nombres por circunscripciones electorales, tras lo que recibió permiso para abrir una cuenta bancaria y financiar su campaña, según informó la agencia Interfax.

Los sondeos independientes otorgan al oficialismo menos del 30 % de los votos, lo que amenazaría teóricamente su mayoría constitucional, aunque los analistas consideran que la baja participación beneficiará a RU.

El motivo de su desplome en las encuestas son varios factores vinculados con la guerra en Ucrania, el último de los cuales es la grave crisis de suministro de combustible, que también ha provocado un descenso sin precedentes del 5 % en la aprobación del presidente ruso, Vladímir Putin.

Mientras, el único partido opositor legal, Yábloko, está teniendo muchas dificultades para presentar candidatos a los comicios.

Su candidata por la región de Pskov, Tatiana Pasman, fue excluida por mostrar simbología nazi en su página de Facebook.

Yábloko refutó la acusación, aduciendo que se trata de un enlace sobre el ataque de Hamás a Israel de octubre de 2023 del que ella no es autora, además de que es una activista que investiga desde hace años el Holocausto judío.

La actual diputada regional de Yábloko fue multada, el mismo método empleado para inhabilitar el pasado viernes al exaspirante presidencial Borís Nadezhdin, que publicó un enlace con una foto del fallecido líder opositor Alexéi Navalni.

Además, Yábloko denunció este martes que la comisión electoral de San Petersburgo ha informado a otros tres de sus candidatos por la antigua capital zarista de problemas con su documentación. El partido argumenta que entregó todos los documentos exigidos por la legislación.

La formación liberal mantiene que el proceso de registro no puede convertirse en un «instrumento criminal para eliminar a los oponentes políticos», manipulación que de no ser subsanada -advierten- amenaza con poner en duda la propia legitimidad de la votación.

Decenas de candidatos de Yábloko, incluido su líder, no podrán concurrir a las elecciones parlamentarias al haber sido condenados, multados o catalogados de extremistas o agentes extranjeros, en la gran mayoría de los casos por colgar imágenes de Navalni o criticar la campaña militar rusa en Ucrania.

Putin, que no lideraba la campaña de RU desde 2007, dio la pasada semana el pistoletazo de salida a la campaña oficialista con el lema ‘Todo por la Victoria’, en un contexto de falta de éxitos en el frente y problemas económicos. EFE

mos/mb