Comisión Electoral de Guyana dice que dará resultados de los comicios «lo antes posible»

Redacción América, 1 sep (EFE).- La Comisión Electoral de Guyana aseguró este lunes que publicará los resultados de los comicios que se celebraron hoy para elegir presidente y miembros del parlamento «lo antes posible» después de que se cerraran las urnas en el país.

«Estamos comprometidos con entregar los resultados lo antes posible, por supuesto teniendo en cuenta todas las disposiciones legales existentes», explicó la representante de Relaciones Públicas de la Comisión, Yolanda Ward, en una rueda de prensa.

Los centros de votación clausuraron a las 18:00 en hora local (22:00 GMT) y la página web oficial no ha empezado el recuento de votos y tampoco ofrece información sobre la participación.

«La Comisión Electoral es la única autoridad que puede dar los resultados», recordó Ward ante las denuncias de que conteos falseados han circulado a través de redes sociales.

Ya estaba previsto que los resultados definitivos de los comicios pudieran llegar hasta el próximo miércoles, aunque no hay un cronograma establecido.

Ante una pregunta sobre la cifra de participación, Ward subrayó que «prefiere hablar con base en los números» y que dar información sobre la cantidad de votantes sería «prematuro».

Más de 700.000 guyaneses estaban llamados hoy a elegir presidente y legisladores para los próximos cinco años en una jornada que transcurrió «con tranquilidad», según la portavoz de la Comisión.

El resultado de los comicios se vislumbra bastante cerrado debido a la fuerte competencia entre el Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C) del presidente, Irfaan Ali, el más antiguo de Guyana; la agrupación opositora Alianza para la Unidad Nacional (APNU) encabezada por Aubrey Norton y el partido de reciente creación Invertimos en la Nación (WIN) liderado por Azruddin Mohamed. EFE

