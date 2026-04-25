Comisión Electoral palestina afirma que votar en ciudad gazatí envía mensaje de «libertad»

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Al Bireh (Cisjordania), 25 abr (EFE).- La Comisión Electoral Central palestina (CEC) aseguró este sábado que las elecciones locales que se están celebrando hoy en la ciudad gazatí de Deir Al Balah, además de en todo el territorio de Cisjordania, trasladan un «mensaje de libertad».

«Votar en Deir al Balah supone mandar el mensaje de que los palestinos amamos la vida», afirmó Rami Hamdallah, presidente de la CEC en una rueda de prensa desde la sede de la institución en la localidad de Al Bireh (Cisjordania), para añadir que su objetivo es «poder tener continuidad geográfica» en próximas elecciones palestinas.

Durante la comparecencia, también se proyectó un vídeo donde se mostró «el desafiante proceso a contrarreloj» de fabricar urnas de madera dentro del enclave palestino, ante la «negación de las autoridades israelíes» a introducir las urnas y la documentación en la Franja.

En Deir al Balah están llamados a votar unos 70.000 gazatíes a través de doce centros electorales, nueve en tiendas de campaña homologadas y tres en sedes de organizaciones civiles, con unos 60 candidatos -ninguno de Hamás o de Fatah, partido hegemónico en Cisjordania- repartidos en cuatro listas electorales.

«Nuestro centro regional allí nos informa que todo se está desarrollando con normalidad», detalló Hamdallah.

Se trata de las primeras elecciones que se celebran en la Franja de Gaza desde hace veinte años, auspiciadas en este caso por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), liderada por Fatah, partido secular que mantiene una disputa con el grupo islamista Hamás desde hace décadas.

15 % de participación hasta mediodía

En total, entre Cisjordania y Deir al Balah, un millón de palestinos están habilitados para ejercer su derecho a voto este sábado en 183 ciudades y municipios.

Hasta las 11:30 hora local, la participación era del 15 %, según la CEC, que espera que ésta pueda llegar al 50 % habitual en las cuatro citas electorales de carácter local celebradas previamente en Cisjordania.

Sin embargo, debido al grado de insatisfacción popular con partidos como Fatah, al que gran parte de la sociedad acusa de corrupción y de servir a los intereses de Israel, podría no igualarse.

«Decidí postularme porque creo que Al Bireh merece ya soluciones prácticas y un liderazgo honesto. De verdad espero que las elecciones se desarrollen de manera transparente y que reflejen el sentir de la gente», dijo a EFE Rana Abed, candidata independiente al ayuntamiento de Al Bireh, por vía telefónica este sábado.

Ataques de colonos

Abed, como el resto de candidatos, es consciente de que uno de los mayores retos que tendrá que enfrentar si resulta elegida es tratar de poner freno al clima de violencia e impunidad por parte de colonos israelíes judíos, que se ha extendido en la Cisjordania ocupada con mayor profusión desde el 7 de octubre de 2023.

En la zona cada día ocurren robos de tierras, destrucción de maquinaria, matanzas de ganado y uso de munición real contra los palestinos.

En este contexto, Aref Affal, portavoz de la organización prodemocracia Al Marsad, que ha desplegado más de 500 observadores para verificar la transparencia de las elecciones, indicó a EFE que hay una treintena de municipios cisjordanos «en riesgo».

«Llevamos semanas tratando de prevenir ataques. Es un acoso constante que puede repetirse, incluso con mayor intensidad, durante la jornada de votaciones. De momento, solo ha habido un incidente en la gobernación de Toubas, pero podrían ocurrir más entrada la tarde. Hoy es Sabbat», explicó Affal por teléfono.

Cientos de observadores y periodistas acreditados

«La situación política es complicada, especialmente después de los últimos años en Gaza y por la guerra con Irán, pero todo está desarrollándose sin contratiempos», comentó, por su parte, el presidente de la CEC durante la rueda de prensa.

Según este organismo, 11.000 personas, incluidos interventores, observadores locales e internacionales -principalmente diplomáticos-, están supervisando que el proceso funcione cumpliendo los estándares de transparencia. Además, decenas de periodistas extranjeros se han acreditado para cubrir el proceso. EFE

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