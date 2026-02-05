Comisión Electoral portuguesa afirma que habrá comicios el domingo al no poder aplazarse

Lisboa, 5 feb (EFE).- La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Portugal afirmó este jueves que la segunda vuelta de los comicios presidenciales se celebrará el próximo domingo, pese a que varias localidades han aplazado la votación por el temporal, ya que la votación no se puede retrasar a nivel nacional.

La CNE resolvió que habrá votación este domingo e instó a los ciudadanos a que acudan a las urnas, después del llamamiento de uno de los dos candidatos, el líder de ultraderecha André Ventura, para que se retrase el sufragio a nivel nacional. EFE

