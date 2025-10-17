Comisión Europea condena la explosión de una bomba en el coche de un periodista italiano

1 minuto

Bruselas, 17 oct (EFE).- La Comisión Europea condenó hoy la explosión de una bomba en el coche de un conocido periodista y presentador televisivo italiano, Sigfrido Ranucci, y afirmó que «la intimidación y el acoso» a la prensa «no tiene lugar en Europa».

«Condenamos los ataques contra los periodistas y sus familias», dijo en rueda de prensa el portavoz comunitario responsable de Estado de derecho, Markus Lammert, quien agregó que «los periodistas deben poder hacer su trabajo crucial en seguridad, libres de amenazas y ataques».

La explosión fue causada supuestamente por un artefacto colocado cerca de su vehículo mientras estaba aparcado ante su casa en la localidad de Pomezia, cerca de Roma, y, aunque no causó heridos, dejó el coche y el de su hija gravemente dañados.

Ranucci, presentador del popular programa de investigación ‘Report’ en la televisión pública RAI, ha denunciado esta «amenaza», asegurando que ya había recibido otras antes como balas dejadas en su puerta.

«Ahora hemos subido de nivel», declaró a los medios.

El portavoz de la Comisión Europea agregó que el Ejecutivo ha hecho «de la protección de los periodistas uno de los elementos clave de la ley europea de libertad de medios» y subrayó que «los periodistas deben poder trabajar en libertad en la Unión Europea».

«Esto está en el corazón de la libertad de prensa y de la democracia», concluyó. EFE

jaf/ahg/alf