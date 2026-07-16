Comisión Europea da un año a Google para abrir Android a asistentes de IA de competencia

Compartir

3 minutos

Bruselas, 16 jul (EFE).- La Comisión Europea exigió este jueves a Google que abra su sistema operativo Android a servicios de inteligencia artificial (IA) desarrollados por competidores y da a la multinacional un año, hasta julio de 2027, para que el nuevo sistema esté disponible para los usuarios.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario ha dado seis meses a la firma, hasta enero de 2027, para que permita la libre competencia en el sector de los motores de búsqueda dando acceso a los datos de Google Search a los motores desarrollados por la competencia.

Bruselas da así un paso más en los dos procedimientos que abrió en enero de este año en el marco de su ley de mercados digitales (DMA, en inglés), que es el instrumento del bloque para garantizar la competencia en este sector.

Con respecto al primero, la Comisión defiende que las IA de la competencia tienen actualmente «acceso restringido a funcionalidades clave» de Android, lo que supone que «no compiten en igualdad de condiciones» con las IA de Google, principalmente ‘Gemini’.

Esto provoca que los asistentes de IA de sus rivales tienen limitaciones para «ofrecer sus servicios innovadores» y, en consecuencia, «son menos atractivos para el 60 % de los usuarios que tienen un dispositivo Android».

Por ello, Bruselas obliga a Google a «asegurar que pueden activar su asistente de IA preferido con comandos de voz similares al ‘Hey Google'», al tiempo que podrán realizar acciones en su nombre, como pedir un taxi, recibir sugerencias o preguntar sobre lugares visitados recientemente, mientras se garantiza su privacidad y seguridad.

En la segunda decisión, el Ejecutivo comunitario obliga a Google a compartir datos de búsqueda de Google Search con motores rivales en un intercambio que es «crucial para el desarrollo y la optimización de motores de búsqueda de terceros», porque «contribuye a crear condiciones más equitativas» y «fomenta servicios de búsqueda innovadores, incluidas alternativas centradas en la privacidad».

En este sentido, Bruselas ofrece «orientaciones» en «aspectos clave». Por ejemplo, señala que los ‘chatbots’ de IA que ofrecen funciones de búsqueda «pueden optar a recibir datos compartidos, y que Google debe compartir los mismos datos que recopila para optimizar sus propios servicios de búsqueda» siempre respetando el anonimato.

En todo caso, la decisión de Bruselas recoge «medidas para crear una fórmula justa para calcular el precio de los datos compartidos», al tiempo que permite a la multinacional que evalúe antes de compartir estos datos si el intercambio de los mismos «plantea riesgos graves de ciberseguridad y de protección de datos».

«La sociedad está atravesando una profunda transformación digital. Debemos velar por que ese proceso sea justo y garantizar que nuestros ciudadanos tengan capacidad de elección», remarcó la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Teresa Ribera. EFE

asa/drs/mb