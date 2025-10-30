Comisión Europea se reúne este viernes con CEO de la empresa de propiedad china Nexperia

Bruselas, 30 oct (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen, se reunirá mañana viernes con el actual consejero delegado de la empresa de propiedad china Nexperia, Stefan Tilger, para abordar la crisis de la escasez de chips que se ha desatado desde que Países Bajos interviniera la compañía.

El encuentro seguirá a las reuniones que Virkkunen mantuvo hoy por videoconferencia con diversas empresas del sector de semiconductores: la alemana Ifineon, la franco-italiana STMicroelectronics y la neerlandesa NXP, informó la propia vicepresidenta en redes sociales.

Virkkunen conversó hoy también con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que ayer mostró su creciente preocupación por la «inminente interrupción de la producción» de vehículos en Europa tras la crisis de Nexperia. EFE

