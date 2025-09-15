Comisión Europea sitúa la protección de la democracia como «interés estratégico» de la UE

2 minutos

Bruselas, 15 sep (EFE).- La Comisión Europea aseguró este lunes, con motivo del Día Internacional de la Democracia, que defender ese sistema político contra «desafíos sin precedentes» como la desinformación, la injerencia extranjera o la polarización social, forma parte de los «intereses estratégicos» de la Unión Europea.

«Proteger la democracia dentro de la UE y en el mundo es una cuestión de seguridad y de valores; estos son nuestros intereses estratégicos», declaró el Ejecutivo comunitario en un comunicado firmado por la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y varios comisarios.

Bruselas reafirmó la «importancia vital» de defender los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho en un contexto en el que se observa «un aumento de la manipulación e injerencia informativa extranjera y de la desinformación», así como la «creciente polarización» que «pone en riesgo el debate democrático».

«Los relatos autocráticos buscan debilitar la confianza en la integridad de los procesos electorales. Los conflictos violentos desestabilizan países y regiones y profundizan la inseguridad. Además, la reducción del presupuesto destinado al apoyo a la democracia en el mundo deja un vacío que los regímenes autoritarios están ansiosos por explotar», señaló la Comisión.

El Ejecutivo aseguró que apoyará «unos medios de comunicación libres y plurales, procesos electorales libres y justos, y protegeremos la libertad de expresión garantizando que prospere una información fiable, precisa e imparcial». EFE

