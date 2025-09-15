The Swiss voice in the world since 1935

Comisión Europea sitúa la protección de la democracia como «interés estratégico» de la UE

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 15 sep (EFE).- La Comisión Europea aseguró este lunes, con motivo del Día Internacional de la Democracia, que defender ese sistema político contra «desafíos sin precedentes» como la desinformación, la injerencia extranjera o la polarización social, forma parte de los «intereses estratégicos» de la Unión Europea.

«Proteger la democracia dentro de la UE y en el mundo es una cuestión de seguridad y de valores; estos son nuestros intereses estratégicos», declaró el Ejecutivo comunitario en un comunicado firmado por la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y varios comisarios.

Bruselas reafirmó la «importancia vital» de defender los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho en un contexto en el que se observa «un aumento de la manipulación e injerencia informativa extranjera y de la desinformación», así como la «creciente polarización» que «pone en riesgo el debate democrático».

«Los relatos autocráticos buscan debilitar la confianza en la integridad de los procesos electorales. Los conflictos violentos desestabilizan países y regiones y profundizan la inseguridad. Además, la reducción del presupuesto destinado al apoyo a la democracia en el mundo deja un vacío que los regímenes autoritarios están ansiosos por explotar», señaló la Comisión.

El Ejecutivo aseguró que apoyará «unos medios de comunicación libres y plurales, procesos electorales libres y justos, y protegeremos la libertad de expresión garantizando que prospere una información fiable, precisa e imparcial». EFE

jaf/lpc/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR