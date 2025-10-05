Comisión Federal de Electricidad emite Certificados Bursátiles por 815 millones de dólares

Ciudad de México, 5 oct (EFE).- La estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, encargada de proveer el servicio público de energía eléctrica en todo el país, informó este domingo que emitió exitosamente Certificados bursátiles (Cebures) con etiqueta Sustentable, por un total de 15.000 millones de pesos (unos 815 millones de dólares), con fecha de desembolso este lunes.

En un comunicado, la CFE dijo que el resultado obtenido en la transacción, celebrada el pasado 30 de septiembre, «confirma el sólido respaldo y la creciente expectativa de los inversionistas en el desempeño de la actual administración de la CFE, así como en la solidez de sus planes de expansión».

Explicó que en la operación participaron siete de las diez Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), que operan en el país, bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos federales y la banca de desarrollo, lo que permitió que la transacción alcanzara una demanda de 32.595 millones de pesos (unos 1.771 millones de de dólares), es decir, 2,17 veces el monto emitido

«Este nivel de demanda es histórico para una emisión de Cebures de la CFE y se posiciona como el tercero más alto registrado por un emisor corporativo en el mercado de deuda mexicano desde 2020», apuntó la estatal.

La sólida demanda obtenida, dijo la CFE, redujo en promedio, 19 puntos base (pbs) las sobretasas de referencia anunciadas inicialmente en los tres tramos emitidos, lo que implicó importantes ahorros financieros para la compañía.

La emisión consideró tres tramos con los siguientes formatos de plazo y tasa de interés: CFE 25-3X: a un plazo de 3 años con tasa [TIIE de Fondeo +49 pbs] contra una sobretasa inicial de +65 pbs por 2.700 millones de pesos (147 millones de dólares).

Además de la CFE 25-4X: a un plazo de 10,5 años con tasa M Bono 2036 de [8,82 % +145 pbs] contra una sobretasa inicial de +165 pbs por 4.800 millones de pesos (261 millones de dólares), y la CFE 252UX: a un plazo de 15 años con tasa Udibono 2040 de [4,55 % +115 pbs] contra una sobretasa inicial de +135 pbs por 7.500 millones de pesos (408 millones de dólares).

La estatal eléctrica mexicana señaló que la emisión obtuvo la máxima calificación crediticia (AAA) en escala local por parte de Fitch Ratings, Moody’s, y Standard and Poor’s «reflejo de la alta calidad crediticia y de la solidez financiera de la CFE», así como de la confianza del sector en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras en el corto, mediano y largo plazo.

Los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.

Esta operación no representa endeudamiento adicional para la CFE, ya que los recursos obtenidos se utilizarán para cubrir un vencimiento de Cebures programado para el mes de noviembre y para refinanciar deuda de corto plazo, lo que permitirá extender el perfil de amortizaciones de deuda de la empresa. EFE

