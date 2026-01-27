Comisión gubernamental recibe informe de PNUD sobre «desafíos» para la paz en Venezuela

2 minutos

Caracas, 27 ene (EFE).- El Programa para la convivencia y la paz del Gobierno de Venezuela recibió este martes un diagnóstico del equipo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre los «activos y desafíos» del país suramericano para la «construcción» de la paz en el marco del llamado a diálogo que ha hecho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con «todos los sectores políticos».

«Este grupo de venezolanos ha recibido la presentación de una encuesta efectuada por el equipo de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo equipo técnico ha venido acá y nos ha presentado un muy auspicioso inventario de activos y desafíos en Venezuela para la construcción de la paz y la convivencia democrática», dijo el coordinador del programa y también ministro de Cultura, Ernesto Villegas.

En declaraciones a la prensa, indicó que la comisión estaba «realmente optimista» con respecto al «diagnóstico» del PNUD para poder «transitar por el camino de la construcción de una paz y de una convivencia democrática estables para Venezuela».

Villegas indicó que la semana próxima el PNUD difundirá la encuesta que, según dijo, refleja que «una inmensa mayoría de las venezolanas y venezolanos no quiere el conflicto» y «quiere más bien acuerdos y soluciones completas, más allá de las diferencias de cualquier orden» que puedan existir.

En ese sentido, anunció que hará circular «un formato de manifestación de voluntad» para todos aquellos que tengan el deseo de «contribuir» en el proceso propuesto por Rodríguez.

La mandataria encargada de Venezuela propuso el viernes que se convoque a un «verdadero diálogo político» que incluya tanto a sectores políticos «coincidentes» como «divergentes», una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Asimismo, pidió que ese diálogo tenga «resultados concretos, inmediatos» y que sea venezolano, es decir, explicó, que «no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid».

«Lo pide el país, que sea por el bien común de Venezuela», agregó la presidenta encargada, quien asumió el cargo luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos. EFE

bam/sc/rrt

(video)