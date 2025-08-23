Comisión judicial de EEUU niega libertad condicional a los hermanos Menéndez

Una comisión judicial estadounidense negó el viernes la libertad condicional a Joseph Lyle Menéndez, un día después de que a su hermano Erik también le fuera ordenado permanecer en prisión por el asesinato de sus padres hace más de tres décadas.

A Lyle, de 57 años, «se le negó hoy la libertad condicional por tres años en su audiencia inicial de idoneidad», dijeron funcionarios de los Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California, luego de no convencer al panel de que ya no es una amenaza pública.

Los hermanos podrán pedir una reevaluación de sus casos dentro de tres años, según un comunicado.

«Lo siento profundamente por lo que fui, y por el mal que todo el mundo ha sufrido», lamentó el mayor de los hermanos Menéndez en su audiencia, donde trató de mostrar que ha cambiado. «No podré jamás reparar el dolor y daño que he causado a todos los miembros de mi familia».

Con una primera sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de la pena por haber matado a sus padres con escopetas en su lujosa mansión de Beverly Hills, los hermanos Menéndez se cuentan entre los detenidos con mayor visibilidad mediática de Estados Unidos.

Su juicio en los años 90 fue uno de los más vistos en la televisión estadounidense y su historia volvió a estar bajo los reflectores con la exitosa serie de Netflix «Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez».

El resultado de la audiencia de Lyle Menéndez es el último golpe a un movimiento surgido en internet que exige su liberación y que en los últimos años ha crecido con el apoyo de sus familiares y hasta de celebridades como Kim Kardashian.

Los hermanos conquistaron una importante victoria legal en mayo cuando la justicia estadounidense alivió los términos de su sentencia.

Esto les dio derecho a pedir la libertad condicional en caso de demostrar que se arrepentían y que no representaban un peligro para la sociedad.

– Audiencia de 11 horas –

La audiencia del viernes se produjo poco más de 36 años después del asesinato de sus padres Jose y Kitty Menéndez, en lo que los fiscales alegaron fue un intento cínico de sus hijos por hacerse de la fortuna familiar.

Erik y Lyle dispararon cinco veces a Jose Menéndez con escopetas. Su madre, Kitty, murió por un disparo mientras intentaba desesperadamente alejarse de sus asesinos.

Inicialmente intentaron armar una coartada y le atribuyeron el brutal homicidio a la mafia.

Erik, en la época con 18 años, confesó los homicidios en una sesión con su psicoterapeuta.

Durante décadas en prisión, los cambios en las normas sociales y una mayor conciencia sobre el abuso sexual a menores ayudaron a elevar la imagen de los dos hombres.

Los hermanos alegaron haber actuado en defensa propia después de años de abuso emocional y sexual por parte de un padre tiránico.

La audiencia del viernes, que estuvo cerrada al público, duró 11 horas y se realizó por separado de la audiencia del jueves para su hermano Erik, de 54 años.

– «Diferentes caras» –

Los miembros de la comisión judicial cuestionaron las actuaciones de Lyle Menéndez, al señalar que ha roto las reglas carcelarias con el uso de teléfonos móviles y la mención de una evaluación psicológica que lo describe como un manipulador que rehúsa aceptar las consecuencias de sus actos.

«Usted parece adoptar diferentes caras en diferentes momentos», le reprochó Patrick Reardon, uno de los miembros del panel.

Las audiencias de libertad condicional fueron posibles luego de que un juez volvió a sentenciarlos este año, reduciendo su castigo original de cadena perpetua completa a uno de 50 años.

