Comisión mexicana Antimonopolio multa a Rappi y Banorte por concentración no autorizada

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Ciudad de México, 24 may (EFE).- La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México sancionó a Rappi y al Grupo Financiero Banorte con una multa total de 19,9 millones de pesos (unos 1,15 millones de dólares), por realizar una concentración sin autorización previa, informó este domingo la autoridad.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión, las empresas concretaron una operación el 20 de julio de 2020 mediante la cual Banorte adquirió la facultad de intervenir en decisiones del negocio de tarjetas de crédito de Rappi, sin que esa operación hubiese sido analizada ni autorizada previamente por la autoridad antimonopolio.

La Comisión sostuvo que el control previo de concentraciones es un mecanismo preventivo para proteger a consumidores y empresas frente a posibles condiciones anticompetitivas, en especial cuando una transacción puede modificar precios, calidad u opciones disponibles en el mercado.

“Cuando dos empresas se concentran, esa decisión puede cambiar los precios, la calidad y las opciones que encontramos todos los días al adquirir un producto o contratar un servicio”, señaló la CNA en el comunicado.

La autoridad añadió que, una vez ejecutada una operación de este tipo, sus efectos pueden ser difíciles de revertir, por lo que la ley exige que ciertas concentraciones sean notificadas y esperen la resolución correspondiente antes de realizarse.

En ese sentido, la Comisión advirtió que esta obligación “no es un trámite opcional ni una formalidad menor”, sino un deber legal aplicable por igual a todas las empresas.

“Al evitar cumplirla, las partes ponen en riesgo a los consumidores y empresas que la ley busca proteger”, agregó el organismo.

La sanción se inscribe en el sector financiero, considerado por la autoridad como uno de los mercados relevantes para la actividad económica y para la protección de condiciones competitivas.

Con esta resolución, la CNA afirmó que reafirma su compromiso de hacer cumplir las normas que promueven mercados competitivos.

El comunicado oficial no incluye una postura de Rappi o Banorte sobre la multa, pero advierte que ambas partes sancionadas podrán interponer las acciones judiciales correspondientes ante los tribunales especializados en la materia. EFE

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