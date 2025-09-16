Comisión ONU: «El pueblo israelí ha sido manipulado por Netanyahu y sus compinches»

3 minutos

Ginebra, 16 sep (EFE).- La Comisión Internacional de Investigación de la ONU que declaró hoy el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza acusó al Gobierno de Israel de haber manipulado de principio a fin al pueblo israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y consideró directamente responsables al primer ministro Benjamín Netanyahu y a sus colaboradores.

«Nosotros no podemos entender lo traumático que fue el 7 de octubre para el pueblo de Israel. Y el trauma y su sufrimiento han sido despiadadamente manipulados por Netanyahu y sus compinches durante los últimos dos años. Ya es hora de que se detengan», dijo el miembro de la Comisión, Chris Sidoti.

Este órgano de investigación, creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2021 (previo al conflicto), presentó hoy un informe que contiene 16.000 elementos probatorios que permiten afirmar que las autoridades israelíes y sus fuerzas de seguridad han perpetrado cuatro de los cinco actos genocidas definidos en el derecho internacional.

En una conferencia de prensa en Ginebra, Sidoti dijo que espera que el informe llegue al pueblo de Israel y a los medios de comunicación que -con excepciones- «borran regularmente información crítica a la que la gente tiene derecho y que la gente necesita».

«El pueblo de Israel ha sido traicionado por su gobierno desde el principio. Traicionados el 7 de octubre cuando 1.200 israelíes fueron asesinados, traicionados por el gobierno en su abyecta negativa a tomar medidas para rescatar a los rehenes», denunció.

Sidoti, un respetado jurista australiano con amplia trayectoria en instancias internacionales, agregó que la decisión del Gobierno de Netanyahu de «proseguir desde hace dos años esta guerra genocida ha hecho que la paz, la seguridad y la prosperidad del pueblo israelí sean casi imposibles en un futuro previsible».

Aunque enfatizó que no puede haber comparación entre esto y el sufrimiento del pueblo palestino, sostuvo que debe reconocerse que los ciudadanos israelíes también son víctimas de la traición de sus autoridades.

«Cualquier cosa que podamos hacer que ayude al pueblo de Israel a ver lo que está pasando, a asumir la responsabilidad por las acciones de su gobierno y actuar para ponerle fin, solo puede ser bueno y positivo», recalcó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, la magistrada sudafricana Navi Pillay, lamentó que el mundo haya roto su promesa de nunca más permitir que se produjera un genocidio, luego del que ocurrió en Ruanda en 1994 y en Bosnia entre 1992 y 1995.

«La Convención sobre el Genocidio nació de los capítulos más oscuros de la humanidad (en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial) y hoy somos testigos en tiempo real de cómo la promesa de ‘nunca más’ se rompe ante los ojos del mundo», declaró.

Exigió a los Estados de todo el mundo a actuar de inmediato: «No hay necesidad de esperar a que la Corte Internacional de Justicia lo declare un genocidio. Todos los Estados están obligados a utilizar cualquier medio en su poder para evitar que se cometan más crímenes, no solo en Gaza, sino en todo el territorio palestino ocupado». EFE

is/jgb